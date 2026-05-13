Эксперт рассказала, у кого есть право выйти на пенсию в 2026 году
Выйти на пенсию по старости в текущем году могут женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет при соблюдении двух условий. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в интервью РИА Новости.
По словам эксперта, для получения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо не только достичь установленного возраста, но и иметь трудовой стаж не менее 15 лет. Она отметила, что в этом году сняты ограничения на учет периода ухода за детьми при расчете трудового стажа. Теперь время ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет полностью засчитывается в общий стаж, а при рождении двух или более детей эти периоды суммируются.
Помимо этого, для назначения пенсии требуется набрать 30 пенсионных баллов. Подольская уточнила, что в текущем году стоимость одного пенсионного балла, используемого для расчета размера пенсии, составляет 156,76 рубля.
