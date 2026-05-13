В онкобольницах России готовят важное новшество
Минздрав России предложил открыть в больницах кабинеты «медицинского психолога». Пациентов с онкологией могут направлять туда на консультации из-за стресса и тяжелых переживаний. Об этом пишет РИА Новости.
В проекте указано, что такой специалист будет работать рядом с онкологом, радиотерапевтом, эндокринологом и другими врачами. Психолог сможет консультировать людей по вопросам, связанным с болезнью, тревогой и эмоциональным напряжением. Такая помощь особенно важна после постановки диагноза, во время терапии и в период восстановления. Нововведение может усилить поддержку пациентов в больницах. Инициатива затрагивает не только лечение тела, но и психическое состояние человека.
Онкологические заболевания часто становятся серьезным испытанием для пациента и его семьи. Разговор со специалистом нередко помогает снизить страх, сохранить мотивацию и легче пройти сложный этап жизни.
