В онкобольницах России готовят важное новшество

РИА Новости: россиян с онкологией хотят направлять к психологу
Фото: iStock/DragonImages

Минздрав России предложил открыть в больницах кабинеты «‎медицинского психолога». Пациентов с онкологией могут направлять туда на консультации из-за стресса и тяжелых переживаний. Об этом пишет РИА Новости.



В проекте указано, что такой специалист будет работать рядом с онкологом, радиотерапевтом, эндокринологом и другими врачами. Психолог сможет консультировать людей по вопросам, связанным с болезнью, тревогой и эмоциональным напряжением. Такая помощь особенно важна после постановки диагноза, во время терапии и в период восстановления. Нововведение может усилить поддержку пациентов в больницах. Инициатива затрагивает не только лечение тела, но и психическое состояние человека.

Онкологические заболевания часто становятся серьезным испытанием для пациента и его семьи. Разговор со специалистом нередко помогает снизить страх, сохранить мотивацию и легче пройти сложный этап жизни.

Дарья Осипова

