Эксперт разъяснил, кто должен убирать опавшие листья во дворах

29 сентября 2026, 15:34

Эксперт ЖКХ Бондарь: управляющая компания отвечает за уборку листвы во дворах

Фото: iStock/Maksym Belchenko

Уборка листвы на территории многоквартирных домов входит в обязанности управляющей компании, сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Жильцы вправе потребовать от УК привести двор в порядок, если дорожки и газоны завалены листьями.