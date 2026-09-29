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Эксперт разъяснил, кто должен убирать опавшие листья во дворах

Эксперт ЖКХ Бондарь: управляющая компания отвечает за уборку листвы во дворах
Фото: iStock/Maksym Belchenko

Уборка листвы на территории многоквартирных домов входит в обязанности управляющей компании, сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Жильцы вправе потребовать от УК привести двор в порядок, если дорожки и газоны завалены листьями.



В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что ответственность зависит от статуса участка. Сформированная придомовая территория находится в ведении управляющей организации, поскольку собственники ежемесячно оплачивают содержание общего имущества.

Скопившаяся листва создает неудобства и риски для жителей. В дождливую погоду она делает покрытие скользким, а возле домов быстро начинает преть. УК должна организовать сбор растительных отходов, упаковать их и вывезти.

За чистоту на муниципальных землях отвечают местные власти и профильные городские службы. Речь идет об аллеях, общественных скверах и прочих участках, не относящихся к конкретному дому. Работы там проводят с учетом региональных правил благоустройства и санитарных требований.

При этом в лесопарковых зонах и крупных зеленых массивах листья нередко оставляют на земле. Такая практика помогает сохранить естественную среду и поддержать экосистему.

Сжигать листву во дворе запрещено. При бездействии управляющей компании Бондарь посоветовал направлять обращения через приложение «Госуслуги. Дом». Жалобы по городским территориям можно оставить в сервисах «Наш город» в Москве, «Добродел» в Подмосковье или «Госуслуги. Решаем вместе» в других регионах.

Дарья Осипова

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