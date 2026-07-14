В МИРЭА призвали не отправлять личные документы в открытые нейросети

14 июля 2026, 07:59

Фото: iStock/Pavel Starikov

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил: после передачи файлов в публичный ИИ-сервис человек лишается полного контроля над их хранением и возможным использованием. Об этом сообщает «Лента.ру».