В МИРЭА призвали не отправлять личные документы в открытые нейросети
Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил: после передачи файлов в публичный ИИ-сервис человек лишается полного контроля над их хранением и возможным использованием. Об этом сообщает «Лента.ру».
Эксперт посоветовал не загружать в чат-боты паспорта, водительские удостоверения, банковские данные, страховые полисы, билеты с QR-кодами и сведения о месте жительства. Риск представляют выписки по счетам, договоры, налоговые документы и доверенности.
Отдельной защиты требуют медицинские справки, результаты анализов, врачебные заключения и снимки. Перед отправкой файла Силаев рекомендует убрать из него ФИО, дату рождения, номера документов, реквизиты, подписи, штрихкоды и QR-коды.
Не стоит передавать открытым нейросетям внутреннюю рабочую переписку, клиентские базы, исходный код, финансовые отчеты и проекты соглашений. Такие действия способны привести к утечке конфиденциальной информации и проблемам с обязательствами перед партнерами.
Искусственный интеллект (ИИ) — это технологии, которые позволяют компьютерным системам выполнять задачи, обычно требующие человеческого мышления. Например, распознавать изображения и речь, переводить тексты, отвечать на вопросы, составлять документы, находить закономерности в больших объемах данных и делать прогнозы. В основе многих современных ИИ-сервисов лежат алгоритмы машинного обучения: они обучаются на примерах и со временем улучшают качество результатов.
ИИ применяется в повседневной жизни, бизнесе, медицине, образовании, промышленности и государственных сервисах. Однако его ответы не всегда точны: нейросеть может ошибаться, выдумывать факты или некорректно интерпретировать данные. Поэтому результаты работы ИИ необходимо проверять, а при использовании публичных сервисов важно не передавать им конфиденциальные и персональные сведения.
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