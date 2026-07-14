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При уходе за пожилым человеком в России можно получить стаж и пенсионные баллы

Фото: iStock/PIKSEL

Уход за нуждающимся в поддержке пожилым человеком засчитывается в трудовой стаж и даёт пенсионные баллы. Такую возможность подтвердил в беседе с RT член Общественной палаты России Евгений Машаров.



Пожилые люди часто не могут самостоятельно справляться с бытовыми задачами. Для таких случаев государство предусмотрело два основных варианта. Одним из них является привлечение социального работника, вторым — возможность гражданина РФ оформить официальный уход за пенсионером с получением стажа и баллов.

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До 2025 года существовала компенсационная выплата, которую перечисляли непосредственно тому, кто ухаживал. Сейчас вместо неё введена надбавка к пенсии самого пожилого человека. Таким образом, материальное поощрение получает пенсионер, а ухаживающий — стаж и индивидуальные коэффициенты.

Закон не ограничивает число престарелых, за которыми можно одновременно присматривать, однако в стаж засчитают период ухода только за одним из них. Зато надбавку к пенсии начислят каждому пенсионеру отдельно, уточняет RT.

Круг лиц, имеющих право стать ухаживающими, достаточно широк: это неработающие граждане трудоспособного возраста, студенты, а также подростки с 14 лет, если они учатся и получили разрешение родителей. Оформить уход можно исключительно в отделении Социального фонда России (СФР) по месту жительства самого пенсионера.
Мария Моисеева

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