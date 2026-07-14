При уходе за пожилым человеком в России можно получить стаж и пенсионные баллы

14 июля 2026, 07:01

Фото: iStock/PIKSEL

Уход за нуждающимся в поддержке пожилым человеком засчитывается в трудовой стаж и даёт пенсионные баллы. Такую возможность подтвердил в беседе с RT член Общественной палаты России Евгений Машаров.





Пожилые люди часто не могут самостоятельно справляться с бытовыми задачами. Для таких случаев государство предусмотрело два основных варианта. Одним из них является привлечение социального работника, вторым — возможность гражданина РФ оформить официальный уход за пенсионером с получением стажа и баллов.



