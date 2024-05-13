Эксперт Роспотребнадзора рассказала, как проверяются детские летние лагеря в Подмосковье

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Меньше месяца осталось до старта летней оздоровительной кампании в Московской области. Подмосковье откроет 105 загородных лагерей в этом году. Там смогут отдохнуть 100 тысяч детей.
Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш в беседе с «Радио 1» рассказала, когда открываются лагеря и сколько в них будет смен.
Эксперт сообщила, что проверка в лагерях основательная: проводятся лабораторные исследования и экспертизы на соответствие требований действующего законодательства разным санитарным правилам, далее следуют мероприятия, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний, и только после всей процедуры лагерь может быть одобрен Роспотребнадзором.
Собеседница отметила, что реестр всех проверенных лагерей находится на сайте министерства социального развития Московской области. Там есть вся информация о стоимости, сменах, санитарно-эпидемиологическом заключении, об условиях проживания и питания. Если лагеря нет в этом реестре, то, по словам эксперта, ребёнка лучше туда не отправлять.
Также собеседница рассказала, какие документы для ребенка нужны, чтобы попасть в лагерь.
В завершении беседы Елена Черныш выделила, что при любой санитарной проблеме можно обращаться с заявлением на портал Роспотребнадзора, где в короткие сроки всё рассмотрят и проверят.
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«Под контролем управления у нас всего на территории Подмосковья будет работать 105 загородных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления, под контролем управления Роспотребнадзора по Московской области — 93 лагеря, остальное у нас контролируют другие управления, у которых есть своя санитарная служба. Лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций в Подмосковье будет 1005, но это с учетом частных школ, учреждений дополнительного образования и так далее. Все лагеря, которые на базе школ, начинают работать единовременно с 10 июля. У них три смены по 21 рабочему дню. Большинство лагерей загородных стационарных, которых 93, открываются примерно 1 июня», — рассказала собеседница.
Эксперт сообщила, что проверка в лагерях основательная: проводятся лабораторные исследования и экспертизы на соответствие требований действующего законодательства разным санитарным правилам, далее следуют мероприятия, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний, и только после всей процедуры лагерь может быть одобрен Роспотребнадзором.
Собеседница отметила, что реестр всех проверенных лагерей находится на сайте министерства социального развития Московской области. Там есть вся информация о стоимости, сменах, санитарно-эпидемиологическом заключении, об условиях проживания и питания. Если лагеря нет в этом реестре, то, по словам эксперта, ребёнка лучше туда не отправлять.
Также собеседница рассказала, какие документы для ребенка нужны, чтобы попасть в лагерь.
«У ребёнка должна быть мед справка по форме 079/у, сведения за 3 дня об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня», — сказала эксперт.
В завершении беседы Елена Черныш выделила, что при любой санитарной проблеме можно обращаться с заявлением на портал Роспотребнадзора, где в короткие сроки всё рассмотрят и проверят.
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Анастасия Бондарева