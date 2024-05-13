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Эксперт Роспотребнадзора рассказала, как проверяются детские летние лагеря в Подмосковье

Эксперт Роспотребнадзора Черныш: в Подмосковье есть реестр проверенных лагерей
13 мая 2024, 16:14
Фото: iStock/Caiaimage/Robert Daly

Фото: iStock/Caiaimage/Robert Daly

Меньше месяца осталось до старта летней оздоровительной кампании в Московской области. Подмосковье откроет 105 загородных лагерей в этом году. Там смогут отдохнуть 100 тысяч детей.
Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш в беседе с «Радио 1» рассказала, когда открываются лагеря и сколько в них будет смен.

«Под контролем управления у нас всего на территории Подмосковья будет работать 105 загородных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления, под контролем управления Роспотребнадзора по Московской области — 93 лагеря, остальное у нас контролируют другие управления, у которых есть своя санитарная служба. Лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций в Подмосковье будет 1005, но это с учетом частных школ, учреждений дополнительного образования и так далее. Все лагеря, которые на базе школ, начинают работать единовременно с 10 июля. У них три смены по 21 рабочему дню. Большинство лагерей загородных стационарных, которых 93, открываются примерно 1 июня», — рассказала собеседница.



Эксперт сообщила, что проверка в лагерях основательная: проводятся лабораторные исследования и экспертизы на соответствие требований действующего законодательства разным санитарным правилам, далее следуют мероприятия, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний, и только после всей процедуры лагерь может быть одобрен Роспотребнадзором.

Собеседница отметила, что реестр всех проверенных лагерей находится на сайте министерства социального развития Московской области. Там есть вся информация о стоимости, сменах, санитарно-эпидемиологическом заключении, об условиях проживания и питания. Если лагеря нет в этом реестре, то, по словам эксперта, ребёнка лучше туда не отправлять.

Также собеседница рассказала, какие документы для ребенка нужны, чтобы попасть в лагерь.

«У ребёнка должна быть мед справка по форме 079/у, сведения за 3 дня об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня», — сказала эксперт.

В завершении беседы Елена Черныш выделила, что при любой санитарной проблеме можно обращаться с заявлением на портал Роспотребнадзора, где в короткие сроки всё рассмотрят и проверят.

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В посёлке Мишеронский городского округа Шатура зажгли Вечный огонь
13 мая 2024, 17:00

Фото: пресс-служба г. о. Шатура

В посёлке Мишеронский у памятника героям Великой Отечественной войны зажгли Вечный огонь – четвёртый в муниципалитете. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Шатура.
Священное пламя доставили в лампаде из Иерусалима. На митинге присутствовал ветеран, кавалер Ордена Отечественной войны II степени Владимир Городисский.
«Когда началась война, Владимиру Еремеевичу было 15 лет. На фронт ушли отец и старший брат, оба погибли. Владимир остался в семье за главного. На войну попал в 1944, отучившись в школе запасного стрелкового полка на наводчика противотанкового оружия», – говорится в сообщении.
Как уточнили в администрации, Городисский участвовал в освобождении Румынии.

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В городском округе Щёлково появились семь новых пешеходных дорожек
13 мая 2024, 16:57

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково

В посёлке Фряново появились 7 новых пешеходных дорожек. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
Пешеходные дорожки появились в рамках программы «Пешком». В текущем году сего облагородят 15 таких ​троп.

«Большую популярность у жителей округа имеет программа «Пешком». Она помогает превратить обычные тропинки в пешеходные маршруты и сделать прогулки более комфортными. Это командная работа: где необходимо обустроить «народную тропу», нам подсказывают те, кто ежедневно следует по ней на работу и домой, а мы, в свою очередь, обустраиваем тропинку и улучшаем облик округа», — поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

В общей сложности в рамках данной программы в округе было сделано порядка 122 «народных троп».

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В Подмосковье снизилось количество вопросов по содержанию МКД
13 мая 2024, 16:48

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

В ЦУРе отметили снижение количества вопросов по содержанию МКД в ряде округов Подмосковья. об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Самое большое снижение зафиксировано в городских округах Власиха, Можайск и Краснознаменск.

«Отмечается снижение обращений жителей по вопросам очистки подъездных козырьков на 44%, устранения дефектов наружных стен дома на 31%, восстановления подачи холодной воды на 26%. В Красногорске обращений стало меньше на 13%. Управляющие организации провели уборку подъездов в доме № 13 на Подмосковном бульваре, по улице Ленина в доме № 37, а также в деревне Глухово на ул. Романовская, д. 19. В микрорайоне Опалиха восстановили освещение мест общего пользования дома № 9, а в деревне Путилково отремонтировали входные двери», — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что обратиться по вопросу содержания МКД можно, позвонив роботу Жени.

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В лицее Павловского Посада открыли «Парту Героя»
13 мая 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Торжественное открытие «Парты Героя» состоялось в Филимоновском корпусе лицея №1 в Павловском Посаде, мемориал посвящён бывшему директору школы Александру Сергеевичу Балашову, воевавшему в годы Великой Отечественной войны на первом Прибалтийском и третьем Белорусском фронтах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в мероприятии приняла член Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Наталья Золина.

«Очень важно чтить память героев, нести ее из поколения в поколение, рассказывать современным детям о великих подвигах наших земляков», — сказала Золина.
Александр Балашов родился в 1922 году, в 1941 году был призван на фронт и дошёл до Пруссии. Награждён Орденом Красной Звезды и четырьмя медалями. С 1972 года в течение 12 лет Александр Балашов был директором Павлово-Посадской школы №24.

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#великая отечественная война
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В Московской области начинаются плановые отключения горячей воды
13 мая 2024, 16:06

Фото: Фотобанк МО

С мая в Подмосковье начинаются плановые отключения горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.
Отключения необходимы для проведения масштабной модернизации системы горячего водо- и теплоснабжения. В рамках работ специалисты обновят оборудование в котельных, проведут гидроиспытания.
«Ежегодное плановое отключение горячей воды в летний период – необходимая мера для качественного теплоснабжения осенью зимний период. Информирование жителей о графике и сроках отключения горячей воды традиционно организовано на интерактивной карте коммунальных услуг. Там же можно подписаться на e-mail-рассылку уведомлений, узнать контакты обслуживающих организаций и управляющей компаний, обратиться в администрацию городского округа», – уточнили в подмосковном Минэнерго.
Там пояснили, что для этого необходимо в адресной строке указать адрес проживания.

Таким образом, узнать о графике и сроках отключения горячей воды жители Московской области могут на тематическом информационном ресурсе – интерактивной карте коммунальных услуг, а также подписавшись на Telegram-бот или e-mail-рассылку.

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В Подмосковье проводится межрегиональный этап проекта «Профессионалы»
13 мая 2024, 16:00

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье стартовал межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Открытие межрегионального этапа прошла на базе Серпуховского колледжа. В нем приняли участие представители из Татарстана, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Свердловска и Московской области

«Победители регэтапов сразятся за звание лучшего молодого специалиста в управлении складированием. Соревнования пройдут в 11 образовательных учреждениях области, среди которых Губернский колледж, техникум имени С. П. Королева, колледжи «Энергия», «Московия», Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова и Бронницкий автомобильно-дорожный колледж», — подчеркнули в пресс-службе.

Итоговый этап чемпионата будет проводится в 27 регионах России.

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Тихановская заявила об уходе белорусской оппозиции в подполье
Тихановская: Белорусская оппозиция находится в подполье и ждет следующего шанса
13 мая 2024, 15:59

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Белорусская оппозиция продолжает свою деятельность в подполье, ожидая следующего момента для массовых протестов, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью El Mundo.
Лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что в настоящее время люди готовятся к следующей возможности, находясь в подполье, и поддержка, которую они получили во время протестов 2020 года, подтверждает их решимость.

Тихановская также отметила, что успех Украины в конфликте с Россией может открыть для Белоруссии новые перспективы. Она подчеркнула, что многое будет зависеть от поддержки демократического мира и единства белорусского народа.

По мнению Тихановской, белорусская оппозиция продолжает активно действовать, направляя свои усилия на раскол элиты в стране и укрепление связей с международными организациями. Она также комментировала заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о попытках Польши завербовать белорусских чиновников в качестве замены Тихановской, отметив, что такие действия польских властей могут включать подкуп, шантаж и угрозу жизни чиновникам и их семьям.

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Киберэксперт Шутов заявил об опасности взлома Wi-Fi-роутера
13 мая 2024, 15:59

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что при взломе Wi-Fi-роутера хакеры могут получить доступ к информации на ноутбуке, смартфонах, подключённых к маршрутизатору.
Кроме того, по его словам, в руках взломщиков могут оказаться банковские данные и переписка.

«Для жертвы в браузере будут открываться не настоящие, а подложные сайты. Таким образом можно в том числе получить доступ к банковским счетам и другой конфиденциальной информации», — добавил в беседе с RT специалист.

По его словам, проверить, подключены ли несанкционированные пользователи к Wi-Fi-роутеру можно, отключил все устройства от Сети и проверив, мигает ли индикатор на маршрутизаторе, также помочь в этом могут специальные приложения.

Ранее директор по информационным технологиям компании Сергей Липов рассказывал, что делать при утечке персональных данных.

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СКР взялся за братьев из Люберец, держащих в страхе всех соседей
13 мая 2024, 15:51

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на семейную пару в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«В сюжете на федеральном телевидении сообщалось, что в Люберцах супруги и их сын стали жертвами двух молодых людей. Муж с женой возвращались с работы, и, пока глава семейства парковал автомобиль, его супруга спросила у двоих соседей-братьев, почему они пристают к её сыну-подростку. В ответ на это супруги были жестоко избиты», – говорится в сообщении.
Местные жители жаловались на то, что четыре месяца назад браться сломали ногу одному из соседей и регулярно проявляют агрессию. Помимо этого, в сюжете критикуются действия полицейских, которые отпустили нападавших.

Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову возбудить по факту избиения уголовное дело. Контролировать исполнение поручения будет центральный аппарат СКР.

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