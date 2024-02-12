На весенние каникулы в подмосковные лагеря поедут 4,5 тысячи детей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В предстоящие весенние каникулы в подмосковных оздоровительных лагерях отдохнут около 4,5 тысяч детей. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«17 февраля начинаются каникулы в школах. Дети из семей с низкими доходами и в сложном положении отдохнут в наших лагерях. В весенний сезон хорошо проведут время и смогут отдохнуть более 4,5 тысяч ребят. В этом году на оздоровительную кампанию выделено более 2 млрд рублей», – отметила Болатаева.В Минсоцразвития Московской области добавили, что дети могут во время отдыха в лагере реализовывать и развивать все свои навыки — от спорта до творчества.
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Лора Луганская