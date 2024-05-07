Отправить в подмосковные летние лагеря планируют около 100 тысяч детей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Меньше месяца осталось до старта летней оздоровительной кампании в Московской области. Планируется, что предстоящим летом лагерях отдохнут более 100 тыс. детей, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
«В летние каникулы в Подмосковье будут работать более 100 детских оздоровительных лагерей, в том числе и наш лагерь «Литвиново», который стал одним из лучших в стране. Мы предусмотрели всё для комфортного и безопасного отдыха. Ожидаем, что этим летом в нашем регионе отдохнут свыше 100 тысяч детей», – сказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.Родители уже сейчас могут подобрать лагерь для ребёнка на портале «Детские лагеря в Подмосковье».
Это полезный ресурс, где можно найти полный список лагерей региона и всю необходимую информацию для предстоящего отдыха – от перечня документов до списка вещей. Там же можно узнать подробную информацию о компенсации за путёвку в лагерь.
Дети из семей с низким доходом, дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить путёвку в оздоровительные учреждения бесплатно, пояснили в ведомстве. Для этого нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская