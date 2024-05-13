В Подмосковье льготные и бесплатные путёвки в летние лагеря получат около 30 тысяч детей

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Члены семей участников СВО, а также сироты, дети-инвалиды и дети из малообеспеченных семей, проживающие в Московской области, получат бесплатные путевки в летние лагеря, кроме того, предусмотрена денежная компенсация за покупки путёвки для детей из многодетных семей. Об этом сообщила на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами округов первый зампред правительства области Людмила Болатаева.
В частности, бесплатно смогут отдохнуть 3 тысячи детей участников специальной военной операции.
Кроме того, в регионе проживает около 27 тысяч детей, относящихся к другим льготным категориям. Им также будет предоставлена возможность отдохнуть летом в лагере – и не только под Москвой, но и на море. Например, для четырёх с половиной тысяч детей из малообеспеченных семей выкуплены путёвки в летние лагеря в Туапсе и Анапе. При этом родителям не придется платить ни за сам лагерь, ни за проезд до него и обратно — бесплатные трансферы по договору с правительством Московской области предоставит РЖД.
Оформить льготную путёвку для ребёнка в Московской области можно через региональный портал госуслуг и через МФЦ.
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«Дети участников СВО отдыхают у нас бесплатно. Они, как и в прошлом году, будут отдыхать в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе. Это государственный лагерь, он входит в топ-10 лучших лагерей нашей страны. Три тысячи детишек в возрасте от 7 до 15 лет отдохнут там за это лето», — сообщила Болатаева.
Кроме того, в регионе проживает около 27 тысяч детей, относящихся к другим льготным категориям. Им также будет предоставлена возможность отдохнуть летом в лагере – и не только под Москвой, но и на море. Например, для четырёх с половиной тысяч детей из малообеспеченных семей выкуплены путёвки в летние лагеря в Туапсе и Анапе. При этом родителям не придется платить ни за сам лагерь, ни за проезд до него и обратно — бесплатные трансферы по договору с правительством Московской области предоставит РЖД.
Оформить льготную путёвку для ребёнка в Московской области можно через региональный портал госуслуг и через МФЦ.
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Лев Каштанов