На Сахалине непогода мешает запустить дроны для поиска мальчика, которого смыло волной
В Сахалинской области из-за непогоды отложили запуск дронов, которые должны помочь найти тело утонувшего школьника. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Напомним, что мальчик трагически погиб 29 сентября — его смыло волной с пирса в портовом городе Холмске. Перед несчастным случаем школьник находился на стройплощадке, вход на которую посторонним лицам должен быть ограничен. К сожалению, тело несовершеннолетнего уже несколько дней не удается извлечь из воды.
По последней информации, МЧС России и Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ отложили полёты беспилотной авиации в зоне операций до улучшения погоды. При этом водолазы продолжают работу — они расширили зону подводных поисков. Спасатели обследуют берег и акваторию Холмского порта на лодке. К операции привлекли десять человек и четыре единицы техники, включая два плавсредства.
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