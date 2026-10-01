Россиянам назвали пять трендов современного туризма в Татарстане
В Татарстане заксируется рост спроса на речные путешествия и автотуризм
Прошедший туристический сезон 2026 года в Татарстане выдался непростым и обозначил новые тенденции, которые могут изменить подход к организации отдыха. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина.
Согласно материалу, общий турпоток снизился из-за геополитической обстановки и закрытия ряда аэропортов, а загрузка гостиниц выросла. За семь месяцев в республике остановились 1,9 млн туристов — на 14,7% больше, чем годом ранее.
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В июне–июле рост постояльцев составил почти 12%. По этому показателю Татарстан занял первое место в ПФО и пятое в России. Спад турпотока наблюдался только в начале года, сейчас же ситуация почти выровнялась, отметил президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.
Среди новых тенденций, которые заметили у путешественников — отказ от самолётов в пользу поездов и автомобилей, которому способствовал запуск трассы М-12, рост самостоятельных поездок и бронирование мест в отелях в последний момент. При этом многие туристы всё чаще выбирают апартаменты и съёмные квартиры вместо гостиниц, чтобы сэкономить.
Кроме того, набирают популярность речные путешествия. По словам генерального директора компании «Флот Татарстана» Романа Лизалина, маршрут Казань — Набережные Челны привлёк около девяти тысяч человек. Поездки в Болгар показали рост на 18%, однако Свияжск теряет пассажиров. Причины пока не установлены. В следующем году планируется новый речной маршрут: Рыбная Слобода — Менделеевск — Введенская Слобода.