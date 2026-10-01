Россиянам назвали пять трендов современного туризма в Татарстане

01 октября 2026, 03:12

В Татарстане заксируется рост спроса на речные путешествия и автотуризм

Фото: iStock/mediaphotos

Прошедший туристический сезон 2026 года в Татарстане выдался непростым и обозначил новые тенденции, которые могут изменить подход к организации отдыха. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина.





Согласно материалу, общий турпоток снизился из-за геополитической обстановки и закрытия ряда аэропортов, а загрузка гостиниц выросла. За семь месяцев в республике остановились 1,9 млн туристов — на 14,7% больше, чем годом ранее.



