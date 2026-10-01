Названа модель семейного бюджета, при которой счастливы оба
Общий семейный бюджет помогает партнерам укрепить доверие и учитывать интересы друг друга, рассказала психотерапевт Татьяна Галич. По ее мнению, единое финансовое пространство чаще поддерживает ощущение стабильности в отношениях.
В беседе с NEWS.ru специалист сослалась на исследования, согласно которым владельцы совместных счетов чаще сообщают о высокой удовлетворенности союзом. Ключевую роль играет не контроль над деньгами, а совпадение взглядов на расходы, накопления и общие планы. Галич выделила долевую схему как один из вариантов ведения финансов. Супруги сохраняют личные доходы и направляют в общую кассу заранее оговоренную часть заработка. Такой подход учитывает разницу в доходах и оставляет средства на индивидуальные нужды. При этом паре приходится регулярно пересматривать суммы и обсуждать справедливое распределение расходов.
Модель с одним зарабатывающим партнером отличается понятными правилами и предсказуемым поступлением средств. Однако она способна создать зависимость, открыть путь к чрезмерному контролю и оставить семью без защиты при утрате основного источника дохода, предупредила психотерапевт. Еще одним решением эксперт назвала гибридную систему. В ней партнеры распределяют деньги между тремя направлениями: обязательные траты, личные лимиты и резерв для крупных целей. Формат сохраняет самостоятельность каждого, однако требует дисциплины, открытого диалога и доверия.
По словам Галич, раздельные счета и долевое участие пока остаются относительно новыми практиками для многих семей. Одни воспринимают их как признак ответственности, другие связывают с недостатком близости между партнерами.
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