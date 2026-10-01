Названа модель семейного бюджета, при которой счастливы оба

01 октября 2026, 07:45

Психотерапевт Галич назвала общий бюджет основой финансового доверия в семье

Фото: iStock/Miljan Živković

Общий семейный бюджет помогает партнерам укрепить доверие и учитывать интересы друг друга, рассказала психотерапевт Татьяна Галич. По ее мнению, единое финансовое пространство чаще поддерживает ощущение стабильности в отношениях.