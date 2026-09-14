Эксперт Самойлова посоветовала замораживать часть недельных заготовок
Готовую еду для первых дней недели стоит оставлять в холодильнике, а порции на более поздний срок — убирать в морозильную камеру. Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова напомнила, что приготовленное мясо и другие блюда сохраняют свежесть в основном отсеке холодильника около трех-четырех дней.
В беседе с «Газетой.Ru» она рекомендовала делить недельный запас еды на две части. Крупы, птицу, мясо и овощи лучше раскладывать по отдельным емкостям. При совместном хранении продукты способны потерять текстуру или перенять запахи и вкус друг друга.
Контейнеры нужно герметично закрывать, а остывшую пищу сразу отправлять на хранение. Заморозка подходит почти для любых блюд, однако продукты удобнее фасовать небольшими порциями. Самойлова посоветовала подписывать емкости, указывая содержимое и дату приготовления.
Перед ужином порцию можно заранее переместить из морозилки в холодильник. За ночь она оттает, после чего останется лишь разогреть еду или дополнить её свежими ингредиентами.
Эксперт предложила готовить не одинаковые наборы на каждый день, а базовые продукты для разных сочетаний. Например, заранее можно сварить несколько видов круп, запечь мясо, курицу или рыбу, подготовить овощи, яйца и соусы. Затем из них легко собрать боул, салат, тост или обед для работы.
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