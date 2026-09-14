Эксперт Самойлова посоветовала замораживать часть недельных заготовок

14 сентября 2026, 09:02

«X5 Клуб»: в холодильнике нужно хранить заготовки на ближайшие несколько дней

Фото: iStock/Андрей Клеменков

Готовую еду для первых дней недели стоит оставлять в холодильнике, а порции на более поздний срок — убирать в морозильную камеру. Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова напомнила, что приготовленное мясо и другие блюда сохраняют свежесть в основном отсеке холодильника около трех-четырех дней.