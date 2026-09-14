Врач предупредила об опасности сырых желудей

14 сентября 2026, 08:15

Врач Хайкина: употреблять в пищу желуди прямо с дерева нельзя

Фото: iStock/Valentina Shilkina

Врач-эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина предупредила, что желуди нельзя есть сразу после сбора. В необработанных плодах содержится высокая концентрация танинов, способных вызвать горечь, вяжущее ощущение во рту и неприятные симптомы со стороны пищеварения.