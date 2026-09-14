Врач предупредила об опасности сырых желудей
Врач-эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина предупредила, что желуди нельзя есть сразу после сбора. В необработанных плодах содержится высокая концентрация танинов, способных вызвать горечь, вяжущее ощущение во рту и неприятные симптомы со стороны пищеварения.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что дубильные вещества присутствуют во многих растительных продуктах, включая чай и виноград. Однако в желудях их особенно много, поэтому плоды требуют предварительной подготовки.
Перед приготовлением желуди нужно очистить от скорлупы, измельчить и избавить от танинов. Для этого их замачивают в холодной воде на срок от одного до трех дней, регулярно меняя воду. Другой вариант — варить плоды несколько часов, периодически сливая отвар и добавляя свежую воду.
Точное время зависит от размера желудей и сорта дуба. Главным признаком готовности Хайкина назвала исчезновение сильной горечи и терпкости.
Подготовленные плоды подходят для варки, обжарки и перемалывания. Желудевая мука может стать основой для каш, лепешек или выпечки. В составе желудей есть крахмал, углеводы, клетчатка, жиры, белок, витамины и минеральные вещества.
Врач посоветовала собирать плоды вдали от трасс, промышленных зон и участков, где применяют химикаты. Перед готовкой необходимо выбросить экземпляры с плесенью, повреждениями или признаками порчи.
По словам специалиста, правильно обработанные желуди допустимо включать в рацион в небольшом количестве. При этом считать их незаменимым продуктом или «суперфудом» не стоит.
Читайте также: