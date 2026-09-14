Россияне оформили свыше 2 млн потребкредитов за август
В августе банки предоставили россиянам 2,08 миллиона потребительских кредитов. Показатель вырос на 0,7% по сравнению с июлем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
Лидером по числу оформленных займов стала Москва — 131,8 тысячи. В Подмосковье граждане получили 108,9 тысячи кредитов.
В первую пятерку регионов вошел Краснодарский край с 82,8 тысячи договоров. Тюменская область заняла четвертое место: там оформили 69,5 тысячи займов. В Свердловской области показатель достиг 68,5 тысячи.
Ранее стало известно, что пик активности покупателей на российском рынке жилья традиционно ожидается к Новому году.
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