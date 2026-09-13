Толпа верующих устроила крёстный ход вокруг русского храма в Вашингтоне
В воскресенье в Свято‑Иоанно‑Предтеченском соборе в Вашингтоне прошли торжества по случаю Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Как сообщает корреспондент РИА Новости, на богослужение и крестный ход собрались сотни верующих.
Возглавил праздничное мероприятие первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Николай (Ольховский). В службе также приняли участие епископ Манхэттенский Феодосий (Иващенко) и свыше десяти священников.
Число пришедших на службу оказалось настолько большим, что внутри храма не хватило места — многим пришлось остаться на улице. Отдельные прихожане следили за ходом литургии через онлайн‑трансляцию на своих мобильных устройствах.
Завершились торжества крестным ходом вокруг собора под колокольный звон и церковные песнопения. Участники шествия несли хоругви и иконы. Особое место среди святынь занимала Курская Коренная икона Божией Матери — главная реликвия Русского Зарубежья. Её митрополит Николай специально доставил на праздник из Нью‑Йорка.
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