Толпа верующих устроила крёстный ход вокруг русского храма в Вашингтоне

13 сентября 2026, 23:44

Фото: iStock/DimaBerkut

В воскресенье в Свято‑Иоанно‑Предтеченском соборе в Вашингтоне прошли торжества по случаю Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Как сообщает корреспондент РИА Новости, на богослужение и крестный ход собрались сотни верующих.