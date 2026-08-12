Стало известно, как защитить детей от мошенников
Технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков посоветовал родителям настроить ограничения для детского доступа к банковским сервисам и заранее рассказать о популярных схемах обмана в интернете. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам специалиста, ребенок под давлением злоумышленников способен совершить перевод или раскрыть важные сведения, не понимая рисков. Для защиты счетов Щербаков рекомендует установить сложные пароли и включить вход по биометрии — через отпечаток пальца или Face ID.
Отдельное внимание стоит уделить объявлениям о заработке. Честные компании не предлагают оформление через ссылки в мессенджерах, не запрашивают документы на сомнительных ресурсах и не требуют деньги за обучение либо прием на работу.
Эксперт отметил, что обещания быстрого дохода за несколько часов часто скрывают мошенническую схему. Насторожить должна просьба внести плату до начала работы.
Злоумышленники нередко ищут жертв на игровых площадках. Они предлагают внутриигровые бонусы, валюту и подарки, чтобы получить доступ к аккаунту или платежным данным. Щербаков призвал объяснять подросткам, что чрезмерно выгодные предложения в сети требуют особой осторожности.
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