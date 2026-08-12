Стало известно, как защитить детей от мошенников

12 августа 2026, 07:12

Техдиректор Щербаков призвал ограничить доступ детей к банковским приложениям

Фото: iStock/NanoStockk

Технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков посоветовал родителям настроить ограничения для детского доступа к банковским сервисам и заранее рассказать о популярных схемах обмана в интернете. Об этом сообщает «Лента.ру».