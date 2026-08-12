Россиянам напомнили, в каком случае пенсионная выплата может вырасти в два раза

12 августа 2026, 05:59

RT: В России при отложенном выходе на пенсию выплата может увеличиться в два раза

Фото: iStock/mars58

В России отложенный выход на пенсию может увеличить страховые выплаты в два и более раза. Об этом напомнил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT.





По его словам, если обратиться за пенсией на один год позже, индивидуальный пенсионный коэффициент увеличивается в 1,07 раза, а фиксированная выплата — в 1,056. При отсрочке в три года — коэффициенты составят 1,24 и 1,19, в пять лет — 1,45 и 1,36, в семь лет — 1,74 и 1,58, а в десять лет — 2,32 и 2,11 соответственно.



