Россиянам напомнили, в каком случае пенсионная выплата может вырасти в два раза
RT: В России при отложенном выходе на пенсию выплата может увеличиться в два раза
В России отложенный выход на пенсию может увеличить страховые выплаты в два и более раза. Об этом напомнил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT.
По его словам, если обратиться за пенсией на один год позже, индивидуальный пенсионный коэффициент увеличивается в 1,07 раза, а фиксированная выплата — в 1,056. При отсрочке в три года — коэффициенты составят 1,24 и 1,19, в пять лет — 1,45 и 1,36, в семь лет — 1,74 и 1,58, а в десять лет — 2,32 и 2,11 соответственно.
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В качестве примера в материале RT приводится расчёт для пенсионера, который получит страховые выплаты в августе 2026 года со 135 ИПК. Если право на назначение возникло в этом же месяце, сумма составит около 30,7 тысячи рублей. Если бы право возникло год назад, то размер выплаты равнялся бы 32,7 тысячи рублей. Таким образом, при отложенном периоде фиксируется увеличение пенсии на 6,6%.
При обращении на три года позже сумма подскочила бы до 37,6 тысячи рублей, на пять лет — до 43,7 тысячи, на семь лет — почти до 52 тысяч, а на десять лет — до 69,3 тысячи, что в 2,26 раза выше исходной выплаты.
Ранее сенатор Игорь Мурог предупредил россиян, что если на момент обращения не хватает стажа (в 2026 году минимум 15 лет) или пенсионных баллов (не менее 30), страховую пенсию не назначают. О том, как избежать задержек при первом получении выплаты, читайте здесь.