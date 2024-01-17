ЦБ: мошенники стали чаще имитировать голоса близких потенциальной жертвы

В Чикаго из-за морозов перестали работать зарядные станции для автомобилей Tesla. По данным телеканала Fox News, ещё с воскресенья водители в чикагском пригороде Ок Брук не могут зарядить свои электромобили. Десятки брошенных автомобилей находят и в других частях города.