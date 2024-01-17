ЦБ: мошенники стали чаще имитировать голоса близких потенциальной жертвы

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Мошенники для обмана людей начали подделывать голоса родственников и знакомых потенциальной жертвы. Об этом сообщили в Центробанке РФ, передает РИА Новости.
«Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ», — предупредили в регуляторе.Отмечается, что злоумышленники часто применяют комбинированные схемы мошенничества, в основном, телефонного. При этом, мошенники все чаще создают адресные схемы, которые составляют по цифровому портрету человека. Его они могут составить, к примеру, основываясь на данных, которые сам человек размещает в открытых интернет-ресурсах: о себе, родственниках, друзьях.
До этого стали известно, что в России участились случаи «похищения» людей мошенниками.Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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