Врач Спирочкина оценила вероятность появления рака из-за смартфона

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Терапевт Елена Спирочкина опровергла вероятность появления онкологии из-за активного использования смартфона. По словам врача, гаджеты не провоцируют развитие рака. Об этом пишет «Лента.ру».
«Если бы они вызывали хоть какой-то риск развития онкологических заболеваний, они бы не прошли проверку контроля качества», — цитирует издание слова собеседницы.
Радиолог Корней Тевс помимо этого добавил, что миф о возникновении онкологических заболеваний из-за микроволновок также не соответствует действительности. Он объяснил, что СВЧ-печи нагревают еду с помощью колебания жиров, воды и сахаров в продукте, а это не может влиять на здоровье.
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