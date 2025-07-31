В московском метро мужчина заглядывал под юбки женщин с помощью смартфона
В Московском метрополитене мужчина прикрепил смартфон к сумке так, чтобы заглядывать под юбку женщин. Об этом пишет телеграм-канал «Мослента».
Действия незнакомца увидела и сняла на камеру пассажирка на станции метро «Автозаводская». Она заметила, что мужчина слишком близко подходил к женщинам и странно держал сумку. А когда присмотрелась, то обратила внимание, что у мужчины на сумке был закреплён телефон.
Ранее сообщалось, что встреча между американскими женскими баскетбольными командами «Атланты» и «Голден Стэйт» была прервана из-за брошенной на поле резиновой секс-игрушки. Кто-то из фанатов пронёс предмет, напоминающий мужской детородный орган, и бросил его в решающий момент матча женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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