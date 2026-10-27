Российский детсад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

27 октября 2026, 08:16

В селе на Сахалине закрыли детсад из-за вспышки кишечной инфекции

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В селе Дальнее под Южно-Сахалинском закрыли детский сад №57 из-за вспышки острой кишечной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию.