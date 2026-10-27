Российский детсад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
В селе Дальнее под Южно-Сахалинском закрыли детский сад №57 из-за вспышки острой кишечной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию.
Учреждение не работает с 27 октября. По последним данным, всего пострадали семь воспитанников из трех групп. Чтобы не предотвратить дальнейшее распространение заболевания, в здании проведут дезинфекцию. Возобновить деятельность детсад сможет только после того, как контрольные проверки подтвердят качество проведенной процедуры, отметили в городской администрации.
Ранее сообщалось, что 40 сотрудников горно-обогатительного комбината в Забайкальском крае госпитализировали с признаками кишечной инфекции. У 13 пациентов пострадавших выявили шигеллы — бактерии, вызывающие дизентерию. В Роспотребнадзоре предположили, что источником заражения могли стать вода или блюда, загрязненные во время приготовления и раздачи.
В настоящее время ведомство выясняет точные причины вспышки заболевания, а также проверяет организацию, которая предоставляла питание. Инспекторы отбирают пробы еды, воды и смывы с поверхностей, чтобы найти источник массового заражения.
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