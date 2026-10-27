Россиянам рассчитали компенсацию за задержку зарплаты

27 октября 2026, 07:18

Задержка зарплаты на месяц обойдется работодателю минимум в 2800 рублей

Фото: iStock/Natalia Rusanova

При долге по зарплате в 100 тысяч рублей работодатель заплатит за месяц задержки около 2800 рублей компенсации. Такой расчет привел адвокат Виталий Ревзин.