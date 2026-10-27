Россиянам рассчитали компенсацию за задержку зарплаты
При долге по зарплате в 100 тысяч рублей работодатель заплатит за месяц задержки около 2800 рублей компенсации. Такой расчет привел адвокат Виталий Ревзин.
В беседе с изданием «Газета.Ru» юрист пояснил, что сумма зависит от ключевой ставки. Если она держится на уровне 14%, каждый день просрочки добавляет к долгу примерно 93 рубля. За 90 дней компенсация достигнет 8400 рублей.
По закону работодатель должен начислять за каждый день задержки как минимум одну стопятидесятую ключевой ставки от суммы долга. Отсчет начинается на следующий день после даты выплаты и заканчивается в день полного расчета. Если ставка менялась, расчеты нужно провести отдельно для каждого периода.
Компания вправе установить компенсацию выше минимума. Кроме того, сотрудник может потребовать через суд возмещения морального вреда. При определении суммы суд учтет обстоятельства дела, в том числе срок просрочки.
Ревзин посоветовал сначала направить работодателю письменное требование о выплате долга. Затем можно пожаловаться в трудовую инспекцию и прокуратуру. Если эти меры не помогут, работник вправе обратиться в суд. Для взыскания начисленной зарплаты при соблюдении процессуальных условий можно получить судебный приказ.
В качестве доказательств адвокат рекомендует сохранить трудовой договор, расчетные листки, выписки из банка и переписку с работодателем. На обращение в суд за невыплаченными суммами закон обычно отводит один год со дня, когда сотрудник должен был получить деньги.
После увольнения право на взыскание сохраняется. Компенсация продолжает расти, в том числе при задержке окончательного расчета и выплаты за неиспользованный отпуск.
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