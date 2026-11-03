Шеф-повар Варакута рассказала, как приготовить сочную шаурму без майонеза
Шеф-повар Александра Варакута посоветовала для домашней шаурмы выбирать тонкий лаваш, курицу без кожи и побольше свежих овощей. По ее словам, привычные ингредиенты можно заменить на более полезные, сохранив насыщенный вкус блюда.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт предложила использовать цельнозерновой лаваш. Для начинки подойдут куриная грудка или бедро. Сама Варакута предпочитает бедро: оно получается сочнее.
Перед приготовлением мясо стоит замариновать. Для этого шеф-повар рекомендует взять смесь перцев, сладкую паприку или сванскую соль. В маринад можно добавить немного йогурта, горчицы и лимонного сока. Курицу лучше запечь в духовке или приготовить на гриле без масла. Еще один способ сохранить сочность — использовать су-вид.
Для овощной начинки Варакута советует огурцы, помидоры, капусту, зелень и красный лук. Подойдет свежий или запеченный перец. Любителям маринованных овощей эксперт рекомендует следить за количеством соли и кислоты.
Вместо большого количества майонеза шеф-повар предложила соус на основе греческого йогурта. В него нужно добавить зернистую горчицу, лимонный сок, чеснок, зелень, соль и перец.
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