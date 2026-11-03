Шеф-повар Варакута рассказала, как приготовить сочную шаурму без майонеза

03 ноября 2026, 07:41

Шеф-повар Варакута: в полезной шаурме используйте куриное бедро

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Шеф-повар Александра Варакута посоветовала для домашней шаурмы выбирать тонкий лаваш, курицу без кожи и побольше свежих овощей. По ее словам, привычные ингредиенты можно заменить на более полезные, сохранив насыщенный вкус блюда.