Достижения.рф

Шеф-повар Варакута рассказала, как приготовить сочную шаурму без майонеза

Шеф-повар Варакута: в полезной шаурме используйте куриное бедро
Фото: iStock/Pawel Kacperek

Шеф-повар Александра Варакута посоветовала для домашней шаурмы выбирать тонкий лаваш, курицу без кожи и побольше свежих овощей. По ее словам, привычные ингредиенты можно заменить на более полезные, сохранив насыщенный вкус блюда.



В беседе с «Газетой.Ru» эксперт предложила использовать цельнозерновой лаваш. Для начинки подойдут куриная грудка или бедро. Сама Варакута предпочитает бедро: оно получается сочнее.

Перед приготовлением мясо стоит замариновать. Для этого шеф-повар рекомендует взять смесь перцев, сладкую паприку или сванскую соль. В маринад можно добавить немного йогурта, горчицы и лимонного сока. Курицу лучше запечь в духовке или приготовить на гриле без масла. Еще один способ сохранить сочность — использовать су-вид.

Для овощной начинки Варакута советует огурцы, помидоры, капусту, зелень и красный лук. Подойдет свежий или запеченный перец. Любителям маринованных овощей эксперт рекомендует следить за количеством соли и кислоты.

Вместо большого количества майонеза шеф-повар предложила соус на основе греческого йогурта. В него нужно добавить зернистую горчицу, лимонный сок, чеснок, зелень, соль и перец.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0