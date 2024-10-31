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Эксперт Травин советует москвичам поторопиться с заменой автошин на зимние

Фото: istock/VTT Studio

Фото: istock/VTT Studio

Автомобилистам московского региона, которые совершают поездки ночью или рано утром, рекомендуется срочно перейти на зимние шины.
Об этом предупредил президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в интервью РИА Новости, ссылаясь на ночные заморозки, которые сохраняются в Москве уже вторую неделю.

«Если приходится выезжать рано утром или ночью, то лучше заменить шины, так как ночью температура уже опускается ниже нуля. В таких условиях зимние шины обеспечат лучшую безопасность», — отметил Травин.



Ранее синоптики советовали москвичам не спешить с заменой резины на шипованную до конца октября, поскольку среднесуточная температура оставалась выше 5 градусов тепла. Однако с приближением ноября и наступлением метеорологической зимы автовладельцам следует подумать о безопасности на дороге в условиях ночных заморозков.

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Россияне рассказали, на что больше всего тратят деньги
HeadHunter: россияне больше всего тратят на еду, аренду жилья и выплату ипотеки
31 октября 2024, 03:48

Фото: istock/Oleg Elkov

Россияне наибольшие траты совершают на еду (56%) и оплату жилья, включая аренду и ипотеку (37%), показало исследование HeadHunter, подготовленное для РИА Новости.
Среди заметных изменений с 2021 года — рост расходов на неипотечные кредиты, доля которых увеличилась с 20% до 31%. При этом коммунальные платежи занимают меньшую долю ежемесячного бюджета россиян, снизившись на 10 п.п., до 17%.Регулярными статьями расходов для большинства остаются еда (91%), коммунальные услуги (77%) и связь с интернетом (72%). За последние три года также выросли траты на одежду (с 56% до 65%) и на детей (с 31% до 39%).

Наибольшую долю своих доходов на кредиты тратят работники розничной торговли (65%), тогда как расходы на аренду жилья или ипотеку чаще несет управленческий персонал (59%). Более половины россиян (54%) отдают на оплату жилья до половины своей зарплаты.

Количество россиян, пользующихся кредитными картами при нехватке средств, выросло до 36%, в то время как займ у родственников и друзей снизился с 41% до 32% за три года. В исследовании, проведенном с 1 по 16 октября, участвовали 4,5 тысячи человек из разных регионов России.

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В Госдуме предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья семьи с ребенком
31 октября 2024, 02:31

Фото: istock/Thapana Onphalai

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков внесут законопроект об освобождении семей с одним ребенком от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья, независимо от срока владения им.
Соответствующий документ поступит в Госдуму на рассмотрение в четверг, сообщила пресс-служба партии.

В пояснительной записке отмечено, что в настоящее время от уплаты НДФЛ при продаже жилья освобождаются семьи с двумя и более детьми, при соблюдении ряда условий. Новая инициатива позволит распространить эту льготу и на семьи с одним ребенком.

Миронов подчеркнул, что такая мера будет способствовать расширению жилплощади и созданию условий для роста семей.

«Семьи с одним ребенком имеют значительный демографический потенциал и также нуждаются в улучшении жилищных условий», — добавил он.
По словам Александра Ремезкова, законопроект призван не только стимулировать рождение второго ребенка, но и содействовать развитию рынка жилья по всей стране, создавая возможности для семей с детьми спокойно решать вопросы улучшения жилищных условий и оптимизировать расходы.

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«Госуслуги» призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу
30 октября 2024, 19:18

Фото: iStock/Chagin

Пользователям «Госуслуг», которые зарегистрировали свою учетную запись с привязкой к почтовому сервису Gmail, предложили поменять почтовый адрес, перенеся его на любые другие платформы. Соответствующие уведомления начали получать пользователи портала.
В сообщении «Госуслуг» утверждается, что накануне Google ограничил использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Уточняется, что по этой причине портал не может гарантировать работу данной функции для ранее созданных аккаунтов.

Россиянам предлагается заменить почту в настройках личного кабинета пользователя. Например, одним из таких вариантов может стать сервис @xmail.ru от отечественной компании VK, который уже интегрирован с порталом.

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Исследование: Большинство россиян считают свою работу стрессовой
30 октября 2024, 19:10

Фото: iStock/gpointstudio

Исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что 61,1% россиян считают свою работу стрессовой.
При этом более терпимыми к стрессу оказались женщины.

Как передаёт Газета.ру, среди факторов стресса на работе респонденты назвали слишком большой объём задач, конфликты в коллективе, недостаток контроля над решением задач и интеграции в рабочие процессы, а также отсутствие реальных выходных, обратной связи от начальства, внятного ТЗ и т. д.

Директор по развитию бизнеса инвестиционной компании Станислав Скуйбеда отметил, что в коллективе начальника лидером делают определённые качества. К ним он отнёс в том числе умение поддерживать культуру обратной связи и признавать успехи своей команды, способствование развитию коллектива, а также честность и открытость.

«Настоящий лидер – тот, за кем идут не из-за статуса, а из уважения. В офисе или на удаленке правила одинаковы: если вы хотите быть уважаемым – ведите за собой. Лидерство – это не должность, а набор действий. Прозрачность, поддержка, развитие и признание – вот что делает вас руководителем, которым гордятся. Будьте тем, кто ведет за собой, а не просто командует», – подытожил в беседе с RuNews24.ru Скуйбеда.

Ранее благодаря данным сервиса «Авито Работа» стало известно, что спрос на сотрудников салонов красоты увеличился на 15% при сравнении год к году по итогам III квартала.

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#развитие
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Глава Каширы Шувалов проверил ход строительства нового здания полиции
30 октября 2024, 18:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Глава Каширы Михаил Шувалов и директор Управления строительства Юрий Головковкин проверил ход возведения нового здания полиции на улице 1-ой Дзержинской. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Сейчас МУП «Теплосеть» прокладывает сети к блочно-модульной котельной, которая будет снабжать теплом новое здание. Уже выполнены работы по прокладке трубопровода отопления и по врезке в магистральный трубопровод.
«В ближайшее время «Теплосеть» планирует подключить временную передвижную дизельную котельную для подачи тепла. Её мощность составит 2,0 МВт», – сообщил Шувалов.
Как отметили в администрации, строительство здания полиции близится к завершению.

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#московская область
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«Может спровоцировать»: Диетолог Богданова рассказала, кому нельзя употреблять бобовые
Диетолог Богданова: бобовые могут спровоцировать обострение болезней ЖКТ
30 октября 2024, 18:54

Фото: iStock/monticelllo

Мода на здоровый образ жизни и правильное питание обратила внимание людей растительную пищу: горох, фасоль, чечевицу, нут. Но многие стали мысль категорично, заменяя этими продуктами мясо. Не скажется ли это на здоровье?
Диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова в беседе с «Радио 1» сообщила, что насчет замены мяса бобовыми существует несколько мнений.
«В бобовых много белка и полезных аминокислот до 20%, и с этой точки зрения — да, заменить можно. Также там много клетчатки и микроэлементов. В них нет таких продуктов распада, как от животного белка. Но есть нюансы, которые возникают, например, с жирорастворимыми витаминами, которые без насыщенного жира никак не усваиваются. Например, витамин B12. Еще есть понятие терморегуляции, с мясом мы получаем большое количество жира, растительные продукты не дают такой терморегуляции. Нужно тогда контролировать определенные микро и макроэлементы, нутриенты, которые не поступают из растительного белка, потому что это может вызвать последствия», — объяснила эксперт.

По ее словам, заменить мясо бобовыми на 100% невозможно, но если по серьезным физиологическим, духовным, религиозным, ментальным принципа вы не можете есть мясо, то справиться можно. Если такой проблем нет, то мясо стоит оставить в рационе.

Зоя Богданова рассказала, кому нежелательно употреблять бобовые.
«Если есть заболевания с желудочно-кишечным трактом, то не стоит. Если у вас сложности с ферментацией, кислотностью, с большим количеством растительной пищи, сложно переваривается клетчатка, есть некомфортное газообразование. Бобовые могут спровоцировать все это и обострить болезни. Несмотря на всю свою полезность, они считаются тяжелым продуктом», — заключила эксперт.

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Названа лучшая незамерзайка на зимний период
Автоэксперт Колодочкин заявил о преимуществах метаноловой незамерзайки
30 октября 2024, 18:53

Фото: iStock/Natalya Ugryumova

Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин заявил, что для зимнего периода лучше всего подходит для автомобиля незамерзающая жидкость на основе метанола.
«Сегодня в России официально продается незамерзающая жидкость на основе изопропилового спирта. Он хуже всего подходит для использования, так как имеет неприятный запах и у нее ухудшается вязкость при температуре -20°C. Метанол же во все времена был разрешен в холодных странах Скандинавии, а также Канаде», — пояснил в беседе с Газета.ру Колодочкин.

До этого кузбасских водителей предупредили об опасной ситуации на дорогах региона. Так, ещё с утра на некоторых трассах выпал снег, а также было зафиксировано ухудшение видимости. Сотрудники ГИБДД Кузбасса попросили автомобилистов снижать скорость, увеличивать дистанцию между автомобилями, отказываться от резких манёвров и обгонов.

«Быть предельно внимательными и осторожными!» — приводит «Сiбдепо» сообщение ГИБДД.

Ранее подмосковным водителям рекомендовали не затягивать со сменой летней резины на зимнюю.

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Москвичу удалось купить сразу три ноутбука Apple по 369 рублей за каждый
Mash: москвич через суд купил три MacBook Pro 14 всего за тысячу рублей
30 октября 2024, 17:54

Фото: iStock/Wirestock

Россиянин Денис купил три ноутбука Apple MacBook Pro 14 всего за 1107 руб., несмотря на их рыночную стоимость порядка 600 тыс. руб. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В один из дней Денис увидел в интернете рекламу ноутбуков Apple за 369 рублей. Мужчина перешел по ссылке, оплатил заказ, однако технику ему так и не доставили.

Россиянин решил обратиться к маркетплейсу, но позже выяснилось, что он лишь агрегатор, а продавец объяснил ситуацию ошибкой рекламного предложения, пояснив, что реальные цены на MacBook Pro 14 составляют от 140 до 320 тысяч рублей.

Денис решил отстаивать свои права и обратился в суд, который встал на его сторону, признав сделку добросовестной и состоявшейся. Суд обязал продавца продать мужчине три ноутбука по ранее заявленной цене 369 рублей за каждый.

Представители компании сообщили, что таких моделей у них нет, но адвокат Дениса доказал наличие этой техники в других интернет-магазинах. В итоге продавец предоставил ему три MacBook Pro 14, общая сумма которых составила 1107 рублей.

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В Московской области назвали самые необычные вакансии для инвалидов
30 октября 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Вакансии для людей с инвалидностью – не обязательно монотонный труд. Есть и необычные предложения о работе, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Среди них – разрисовщик по стеклу, артист оркестра, фото-видеооператор, специалист по планированию производства, менеджер по мониторингу цен», – отметили в пресс-службе.
Там назвали трудоустройство жителей с инвалидностью одним из важных направлений в сфере занятости в Московской области. Работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливают квоту в 2% для приёма на работу инвалидов.
«В нашем регионе – порядка 15 тыс. квотируемых рабочих мест для жителей с особенностями здоровья. Заняты уже более 70% вакансий, это свыше 10 тыс. трудоустроенных инвалидов. Такой подход помогает интегрировать людей с инвалидностью в общество», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Найти вакансию на квотируемое рабочее место помогут сотрудники Центра занятости Подмосковья. Также можно подобрать вариант занятости на портале «Работа в России». по ссылке. Сегодня там размещено более 1,3 тыс. вакансий для инвалидов.

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Подмосковье ищет медработников