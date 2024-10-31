Эксперт Травин советует москвичам поторопиться с заменой автошин на зимние

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Автомобилистам московского региона, которые совершают поездки ночью или рано утром, рекомендуется срочно перейти на зимние шины.
Об этом предупредил президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в интервью РИА Новости, ссылаясь на ночные заморозки, которые сохраняются в Москве уже вторую неделю.
Ранее синоптики советовали москвичам не спешить с заменой резины на шипованную до конца октября, поскольку среднесуточная температура оставалась выше 5 градусов тепла. Однако с приближением ноября и наступлением метеорологической зимы автовладельцам следует подумать о безопасности на дороге в условиях ночных заморозков.
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«Если приходится выезжать рано утром или ночью, то лучше заменить шины, так как ночью температура уже опускается ниже нуля. В таких условиях зимние шины обеспечат лучшую безопасность», — отметил Травин.
Ранее синоптики советовали москвичам не спешить с заменой резины на шипованную до конца октября, поскольку среднесуточная температура оставалась выше 5 градусов тепла. Однако с приближением ноября и наступлением метеорологической зимы автовладельцам следует подумать о безопасности на дороге в условиях ночных заморозков.
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Елена Перлова