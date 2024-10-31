В Госдуме предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья семьи с ребенком

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков внесут законопроект об освобождении семей с одним ребенком от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья, независимо от срока владения им.
Соответствующий документ поступит в Госдуму на рассмотрение в четверг, сообщила пресс-служба партии.
В пояснительной записке отмечено, что в настоящее время от уплаты НДФЛ при продаже жилья освобождаются семьи с двумя и более детьми, при соблюдении ряда условий. Новая инициатива позволит распространить эту льготу и на семьи с одним ребенком.
Миронов подчеркнул, что такая мера будет способствовать расширению жилплощади и созданию условий для роста семей.
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В пояснительной записке отмечено, что в настоящее время от уплаты НДФЛ при продаже жилья освобождаются семьи с двумя и более детьми, при соблюдении ряда условий. Новая инициатива позволит распространить эту льготу и на семьи с одним ребенком.
Миронов подчеркнул, что такая мера будет способствовать расширению жилплощади и созданию условий для роста семей.
«Семьи с одним ребенком имеют значительный демографический потенциал и также нуждаются в улучшении жилищных условий», — добавил он.По словам Александра Ремезкова, законопроект призван не только стимулировать рождение второго ребенка, но и содействовать развитию рынка жилья по всей стране, создавая возможности для семей с детьми спокойно решать вопросы улучшения жилищных условий и оптимизировать расходы.
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Елена Перлова