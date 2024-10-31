Россияне рассказали, на что больше всего тратят деньги

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Россияне наибольшие траты совершают на еду (56%) и оплату жилья, включая аренду и ипотеку (37%), показало исследование HeadHunter, подготовленное для РИА Новости.
Среди заметных изменений с 2021 года — рост расходов на неипотечные кредиты, доля которых увеличилась с 20% до 31%. При этом коммунальные платежи занимают меньшую долю ежемесячного бюджета россиян, снизившись на 10 п.п., до 17%.Регулярными статьями расходов для большинства остаются еда (91%), коммунальные услуги (77%) и связь с интернетом (72%). За последние три года также выросли траты на одежду (с 56% до 65%) и на детей (с 31% до 39%).
Наибольшую долю своих доходов на кредиты тратят работники розничной торговли (65%), тогда как расходы на аренду жилья или ипотеку чаще несет управленческий персонал (59%). Более половины россиян (54%) отдают на оплату жилья до половины своей зарплаты.
Количество россиян, пользующихся кредитными картами при нехватке средств, выросло до 36%, в то время как займ у родственников и друзей снизился с 41% до 32% за три года. В исследовании, проведенном с 1 по 16 октября, участвовали 4,5 тысячи человек из разных регионов России.
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Наибольшую долю своих доходов на кредиты тратят работники розничной торговли (65%), тогда как расходы на аренду жилья или ипотеку чаще несет управленческий персонал (59%). Более половины россиян (54%) отдают на оплату жилья до половины своей зарплаты.
Количество россиян, пользующихся кредитными картами при нехватке средств, выросло до 36%, в то время как займ у родственников и друзей снизился с 41% до 32% за три года. В исследовании, проведенном с 1 по 16 октября, участвовали 4,5 тысячи человек из разных регионов России.
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Елена Перлова