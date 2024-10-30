«Госуслуги» призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу

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Пользователям «Госуслуг», которые зарегистрировали свою учетную запись с привязкой к почтовому сервису Gmail, предложили поменять почтовый адрес, перенеся его на любые другие платформы. Соответствующие уведомления начали получать пользователи портала.
В сообщении «Госуслуг» утверждается, что накануне Google ограничил использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Уточняется, что по этой причине портал не может гарантировать работу данной функции для ранее созданных аккаунтов.
Россиянам предлагается заменить почту в настройках личного кабинета пользователя. Например, одним из таких вариантов может стать сервис @xmail.ru от отечественной компании VK, который уже интегрирован с порталом.
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