Эксперт Валинуров: к Новому году вырастет спрос на Дедов Морозов и курьеров

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К Новому году заметно вырастет спрос на Дедов Морозов, Снегурочек и курьеров, что станет отличным источником дополнительного заработка перед праздниками. Об этом рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его словам, чаще всего за такие подработки берутся актеры и студенты.
«Конечно же, традиционно будет спрос на Дедов Морозов. Бывает, что их не хватает. Стоимость того, чтобы прийти и порадовать детей, может начинаться от нескольких тысяч и доходить до десятков и сотен, в зависимости от уровня статуса мероприятия и того, кто «дед-морозит», кто будет Снегурочкой и так далее», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время Дед Мороз и Снегурочка на тематической пресс-конференции в МИЦ «Известия» назвали самые необычные желания взрослых и детей на Новый год. К примеру, отправитель по имени Виталий попросил поздравить с праздником бывших жен и пожелать им счастья.
«[Дети] просят интересные игрушки, кто-то даже просит питомцев. Например, самый необычный случай был — попросили капибару», — поделилась Снегурочка.Читайте также:
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