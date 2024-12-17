Эксперт Валинуров: к Новому году вырастет спрос на Дедов Морозов и курьеров

Из базы ГИБДД удалят более 20 тысяч несуществующих камер из 50 тысяч, которые попали туда ошибочно. Об этом говорится в ответе МВД на запрос Национального автомобильного союза. По мнению правозащитников, такие камеры приводят к эффекту «кенгуру», когда водители замедляются перед камерой, которой в реальности нет, а после разгоняются, что приводит к аварийным ситуациям.