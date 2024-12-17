Ювелир рассказала, в каких украшениях встречать Новый год

Фото: iStock/gregory_lee
Для празднования Нового года подойдут яркие, блестящие украшения, которые будут отражать свет словно чешуя змеи — символа 2025 года. Об этом рассказала эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина. По ее словам, главное правило при подборе украшений — это умеренность: одно крупное ювелирное изделие лучше, чем несколько маленьких.
Для тех, кто следует китайскому гороскопу, подойдут украшения в различных оттенках зеленого — изумрудный, мятный, малахитовый, оливковый, ментоловый, салатовый и фисташковый, отметила эксперт в беседе с «Петербургским дневником». Подходящими камнями она назвала изумруд, нефрит, агат, яшма, малахит и хризолит.
Как следует встречать Новый год также рассказала астролог Татьяна Стрельцова. В подробном гороскопе для каждого знака зодиака для «Москвы 24» она отметила, что, к примеру, у Тельцов главная тема 2025 года — это расширение, потому следует встретить Новый год за границей или в другом регионе.
Салаты на Новый год 2025: вкусные и необычные рецепты на праздничный стол
Диетолог Пичугина рассказала, как сохранить здоровье за новогодним столом
Эксперт объяснила, как выбрать качественную рыбу на новогодний стол
Как следует встречать Новый год также рассказала астролог Татьяна Стрельцова. В подробном гороскопе для каждого знака зодиака для «Москвы 24» она отметила, что, к примеру, у Тельцов главная тема 2025 года — это расширение, потому следует встретить Новый год за границей или в другом регионе.
«Также хорошо будет встретить Новый год в каком-нибудь элитном месте. А еще – купить книгу с той информацией, которую хотелось бы освоить в течение предстоящего года», — добавила астролог.Читайте также:
Салаты на Новый год 2025: вкусные и необычные рецепты на праздничный стол
Диетолог Пичугина рассказала, как сохранить здоровье за новогодним столом
Эксперт объяснила, как выбрать качественную рыбу на новогодний стол
Данил Пономарев