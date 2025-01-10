Эксперт Валинуров: карьерные амбиции являются навязанным идеалом

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Карьерные амбиции являются навязанным идеалом, а не жизненной необходимостью, отсутствие стремлений в работе — совершенно нормально, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его мнению, гораздо важнее спокойствие, удовольствие от ежедневной работы и гармония с собой.
«Такие истории зачастую просто придуманы. Это что-то внешнее, то, что рекомендуется. Но это совершенно точно не является обязательным», — пояснил консультант в беседе с Общественной Службой Новостей.При этом большинство опрошенных россиян намерены активно заниматься карьерой в 2025 году. К соответствующим выводам пришло исследование hh.ru, с которым ознакомились «Известия». Однако в сравнении с прошлым годом их число снизилось — с 65% до 57%.
«Вместе с тем развитие карьеры больше волнует мужчин, чем женщин (59% против 55%). Забота о семье одинакова важна и для тех, и для других (по 53%). При этом женщины значительно чаще мужчин планируют тратить время на саморазвитие (42% против 35%) и на здоровье (41% против 33%)», — говорится в материале.Читайте также:
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