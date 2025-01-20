Эксперт Васильков: средние ставки по вкладам упадут до 18-19% к концу 2025 года

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Средние ставки по вкладам снизятся до 18-19% к концу 2025 года. Об этом заявил руководитель продукта Вклады финансового маркетплейса «Сравни» Илья Васильков. По его словам, снижение начнется во втором полугодии.
«Доходность по депозитам будет зависеть от заседания Банка России, которое состоится 14 февраля. По предварительным прогнозам, в первом полугодии средние ставки по вкладам могут подняться до 22-23%. Далее во втором полугодии может произойти снижение до 18-19% к концу года», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем минимальные ставки по ипотеке на данный момент снизились до 22,99%, говорится в исследовании «Этажи». Как сообщают «Известия», ознакомившиеся с его результатами, на ипотечном рынке все еще не сформировался единый тренд среди банков — одни повышают доступность кредитов, другие ужесточают условия.
«Средняя ставка, по которой с начала года банки одобряют рыночную ипотеку, находится на уровне 27,7%, а максимальная — 31,5%», — отмечают аналитики.Читайте также:
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