В Wildberries высказались об идее запретить ПВЗ в жилых домах
Предложение о закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов поражает воображение во всех отношениях. Об этом пресс-служба объединённой компании Wildberries& Russ сообщала в беседе с NEWS.ru.
Отмечается, что реализация инициативы окажет крайне негативное влияние на экономику России. Также в компании посчитали идею популистской.
Представители Wildberries уточнили, что именно ПВЗ в пешей доступности обеспечивают миллионы россиян товарами повседневного спроса, в том числе в отдалённых населённых пунктах страны. В случае их закрытия, исчезнет возможность покупать всё необходимое.
Также в компании уточнили, что большинство ПВЗ принадлежат не маркетплейсу, а предпринимателям, число которых сократится в случае реализации инициативы. Это, в свою очередь, приведёт к лишению занятости миллионов людей, негативному влиянию на развитие регионов и существенному снижению Валового регионального продукта (ВРП).
В заключение в Wildberries& Russ обратили внимание на то, что, следуя логике выступившего с инициативой сенатора Олега Голова, все коммерческие магазины, аптеки и салоны красоты также должны быть убраны с первых этажей жилых домов. Однако об этом речи пока не шло.
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