В Wildberries высказались об идее запретить ПВЗ в жилых домах

24 июля 2025, 12:51

В Wildberries назвали популистской идею запрета ПВЗ в жилых домах

Фото: iStock/nantonov

Предложение о закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов поражает воображение во всех отношениях. Об этом пресс-служба объединённой компании Wildberries& Russ сообщала в беседе с NEWS.ru.