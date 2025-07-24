Стало известно, на сколько вырастут пенсии официально работающих пенсионеров
Размер прибавки к пенсиям работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года зависит от количества пенсионных коэффициентов — максимум три.
Как сообщает Соцфонд РФ, гражданам, достигшим 80-летия в июле, положена двойная фиксированная выплата — 17 815,4 руб. Для инвалидов первой группы фиксированная сумма вырастет на 8 907,7 руб.
Перерасчет производится автоматически, обращаться ни в какие органы не потребуется. Важно учитывать, что выплаты производятся лишь по одному основанию.
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