Врач объяснил, какие болезни могут обостряться осенью
Осенью из-за сокращения светового дня, холодного ветра и сухого воздуха могут ухудшаться самочувствие и состояние людей с хроническими заболеваниями. Об этом RT рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского Университета Александр Врублевский.
Из-за недостатка солнечного света снижается выработка витамина D, а изменения в выработке серотонина и мелатонина могут усиливать сонливость, слабость и снижать концентрацию внимания. Кроме того, холодный ветер способен спровоцировать приступ стабильной стенокардии, а сухой воздух из-за отопления раздражает слизистые дыхательных путей.
По словам врача, осенью могут обостряться ишемическая болезнь сердца, хронический гастрит и язвенная болезнь. Также ухудшение состояния возможно у людей с хроническими заболеваниями психоэмоциональной сферы.
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