Юрист Хрулев: пенсионные права можно восстановить даже при черной зарплате
Официальное трудоустройство в России формирует страховой стаж и пенсионные баллы, от которых зависит назначение и размер пенсии по старости. Об этом рассказал вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.
По его словам, которые приводит телеканал RT, при полностью «черной» зарплате пенсионные права можно восстановить, если подтвердить трудовые отношения и исправить учет. При «серой» зарплате стаж идет, а баллы начисляются с официальной части заработка.
Самозанятые на налоге на профессиональный доход формируют стаж и баллы только при добровольных пенсионных взносах, напомнил эксперт. Параллельная официальная работа учитывается отдельно, а для зачета отпуска за свой счет нужны выплаты со взносами или самостоятельное основание.
Работа за границей засчитывается по российскому закону, международному договору или при уплате российских пенсионных взносов. При этом периоды, уже учтенные для иностранной пенсии, повторно не засчитывают. У военных пенсионеров из гражданского стажа исключают работу, уже вошедшую в военную выслугу.
Хрулев отметил, что в стаж могут входить больничный с пособием, уход за ребенком до полутора лет и период получения пособия по безработице, если до или после была работа со страховыми взносами.
Проверить свои периоды и баллы эксперт советует в выписке из индивидуального лицевого счета на «Госуслугах». Если какая-то работа пропущена, нужно запросить подтверждение у работодателя или в архиве и обратиться в СФР за исправлением учета.
Читайте также: