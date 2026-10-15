Юрист Хрулев: пенсионные права можно восстановить даже при черной зарплате

15 октября 2026, 11:09

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Официальное трудоустройство в России формирует страховой стаж и пенсионные баллы, от которых зависит назначение и размер пенсии по старости. Об этом рассказал вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.