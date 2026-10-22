Эксперт Юсупова назвала признаки скрытой рекламы у блогеров

22 октября 2026, 07:40

В заказных рекомендациях много восторга и мало конкретики

Фото: iStock/Iuliia Kandaurova

Эксперт по рекламе и маркетингу через лидеров мнений, CEO онлайн-школы «Метод Продаж» Лиля Юсупова рассказала, по каким деталям можно отличить личный совет блогера от коммерческой интеграции. Главный сигнал — много эмоциональных оценок при отсутствии личного опыта и полезных деталей.