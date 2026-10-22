Эксперт Юсупова назвала признаки скрытой рекламы у блогеров
Эксперт по рекламе и маркетингу через лидеров мнений, CEO онлайн-школы «Метод Продаж» Лиля Юсупова рассказала, по каким деталям можно отличить личный совет блогера от коммерческой интеграции. Главный сигнал — много эмоциональных оценок при отсутствии личного опыта и полезных деталей.
В беседе с «Газетой.Ru» Юсупова отметила, что рекламные размещения в блогах стали привычной частью медиасреды. При этом подписчикам становится труднее понять, действительно ли автор пользуется товаром или услугой либо просто получает оплату за публикацию.
По словам специалиста, честный обзор обычно строится на конкретном опыте. Автор показывает, как применяет продукт, говорит о достоинствах, ограничениях и нюансах. Насторожить должны общие фразы, чрезмерные похвалы и формулировки, похожие на рекламный сценарий.
Еще один важный критерий — связь товара с тематикой страницы и жизнью самого блогера. Рекомендация детской коляски от многодетной матери выглядит логично. Советы по инвестициям от человека без профильного опыта, напротив, требуют критической оценки.
Юсупова призвала не доверять авторам, если те за короткий срок называют сразу несколько покупок «лучшими в жизни». Важна и дальнейшая судьба товара в блоге. Если после яркого поста он больше нигде не появляется, у аудитории есть причины усомниться в искренности отзыва.
Эксперт посоветовала следить за комментариями. Открытый автор отвечает на вопросы, признает недостатки и не скрывает отсутствие информации. Удаление критики, игнорирование неудобных тем и исчезновение сообщений о конкурентах могут указывать на жесткий контроль рекламной кампании.
Отдельно стоит насторожиться из-за призывов срочно оплатить товар, обещаний гарантированного результата и давления через ограниченные акции. Особую осторожность стоит соблюдать при рекламе финансовых сервисов, медицинских продуктов и образовательных курсов.
При этом сам факт рекламы не делает рекомендацию недостоверной, подчеркнула Юсупова. Добросовестные блогеры маркируют коммерческие публикации и проверяют товары до размещения. По ее словам, в практике команды от сотрудничества отказываются, если продукт вызывает сомнения. Недавно блогер не стал рекламировать пищевую добавку с обещанием быстрого снижения веса, несмотря на предложенный бюджет.
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