К поискам пропавшего в Горном Алтае сотрудника МЧС подключились добровольцы
В Республике Алтай ищут пропавшего на прошлой неделе сотрудника МЧС. К поискам подключились волонтёры. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.
Пожарный исчез 17 октября в Чемальском районе. Мужчина уехал на личном автомобиле на пасеку, которая принадлежит ему, но не вернулся домой. На следующий день родственники обнаружили его машину в урочище Ак-Кая.
Ранее существовали опасения, что сотрудник МЧС мог столкнуться с медведем — специалистам поступила информация о возможном появлении косолапого в районе исчезновения пожарного. Однако прибывшие на место спасатели не обнаружили рядом следов хищника.
Известно, что пропавший — семьянин, у которого есть жена и дети. Его поиски ведут с использованием вертолёта и беспилотников. В операции принимают участие 85 человек, задействованы 23 единицы техники. Работу осложняют горный рельеф и снежный покров высотой до 30 сантиметров.
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