Педиатр объяснила, нужно ли давать детям рыбий жир
Педиатр и эндокринолог «СМ-Клиника» для детей Екатерина Белкина заявила, что рыбий жир не относится к обязательным добавкам для каждого ребенка. Омега-3 жирные кислоты лучше получать вместе с пищей, прежде всего с рыбой.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что в рыбьем жире содержатся докозагексаеновая и эйкозапентаеновая кислоты — DHA и EPA. Эти вещества важны для клеточных мембран, нервной системы и зрения, однако сами по себе они не служат поводом для профилактического приема капсул.
Врач посоветовала включать в детское меню рыбу с низким уровнем ртути примерно дважды в неделю. Подойдут лосось, сельдь, сардины, форель и минтай. Такой рацион дает организму омега-3, белок, минералы и витамины.
Обсудить добавку с педиатром стоит, если ребенок не ест рыбу, соблюдает строгую диету или имеет заболевания, влияющие на потребность в нутриентах. Семьям с веганским питанием Белкина предложила рассмотреть DHA и EPA из микроводорослей.
Специалист подчеркнула, что единой дозировки рыбьего жира для всех детей нет. При покупке важно оценивать содержание DHA и EPA, а не общий вес масла на упаковке. Надпись «1000 мг рыбьего жира» не равна 1000 мг полезных жирных кислот.
Белкина призвала не путать обычный рыбий жир с жиром из печени трески. Последний содержит много витаминов A и D. При одновременном приеме витамина D или поливитаминов повышается риск избытка жирорастворимых витаминов.
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