Педиатр объяснила, нужно ли давать детям рыбий жир

22 октября 2026, 07:17

Педиатр Белкина: детям не нужно давать рыбий жир без рекомендации врача

Фото: iStock/Dragon Claws

Педиатр и эндокринолог «СМ-Клиника» для детей Екатерина Белкина заявила, что рыбий жир не относится к обязательным добавкам для каждого ребенка. Омега-3 жирные кислоты лучше получать вместе с пищей, прежде всего с рыбой.