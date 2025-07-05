Эксперт заявил о недопущении Инстасамки на общественные мероприятия

05 июля 2025, 19:55

В Общественной палате высказались против появления Инстасамки на заседаниях

Дарья Еропкина (Фото: Telegram @instasamkacore)

На днях Дарья Еропкина, более известная под псевдонимом Инстасамка, посетила Общественную палату России. Певица выступила с предложением создать закон о запрете использования детей в видеоблогинге. Однако государственный деятель Павел Пожигайло в беседе с «Абзацем» заявил, что сотрудничество с Инстасамкой в вопросах благополучия несовершеннолетних не допустимо.





Первый заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло убеждён, что нового появления Инстасамки в стенах Общественной палаты РФ ни в коем случае нельзя допустить. Эксперт добавил, что «заигрывание со злом приведет к тому, что зло вас съест».

«Мы сами станем Инстасамкой. В опыте зла нет положительного отклика. Существует очень много произведений великой русской литературы, которые описывали ситуацию, когда люди пытались как бы заигрывать с чертом, но в результате сами становились чертями», — рассказал Пожигайло.