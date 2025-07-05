В Госдуме заявили о всплеске звонков мошенников от имени «Почты России»

05 июля 2025, 19:33

Мошенники совершают массовые обзвоны россиян от имени «Почты России»

Фото: Istock/Aree Sarak

В России отмечен новый всплеск телефонных звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками почтовых служб. Об этом член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил во время интервью изданию ТАСС.





Немкин указал, что аферисты, совершая звонки потенциальным жертвам, начали представляться работниками сортировочных центров «Почты России». Злоумышленники сообщают об ошибке в доставке или поступившей посылке, а затем просят жертву перейти в закрытый Telegram-канал для уточнения данных или подтвердить личность через «Госуслуги».

«Люди, не ожидая подвоха, добровольно раскрывают конфиденциальную информацию, что делает такие атаки особенно эффективными», — заявил депутат.