Эксперт ЖКХ Склянчук раскрыл, что можно сделать с «заброшками»

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Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук заявил, что заброшенные объекты, в частности ЖКХ, можно передавать собственникам или инвесторам для восстановления.
«Из Москвы очень сложно управлять и отсюда появляется много заброшенных объектов. Это и наследие советского периода, и новые заброшенные объекты. Это не усадьбы с колоннадами, а объекты ЖКХ, которые уродуют городскую среду, становясь местами притяжения для негативных соцэлементов. Но какая-то часть зданий всё же имеет культурную ценность и их надо передавать в руки тех собственников, которые смогут восстановить их», — приводит Общественная Служба Новостей Склянчук.
Ранее сообщалось, что в Дубне Московской области отреставрировали памятник паровозу, который уже 20 лет стоит напротив вокзала Большая Волга.
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Мелисса Тимофеева