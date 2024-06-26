Постройки бывшего завода Нобеля в Петербурге приспособят под современное использование

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Демонтажные работы в двух зданиях-памятниках, расположенных на территории бывшего механического завода «Людвиг Нобель», завершены.
Их вели с разрешения Смольного, рассказали «Петербургскому дневнику» в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Речь об Экспериментальном цехе на Большом Сампсониевском проспекте, 30, литера А, и Чугунолитейном цехе на Большом Сампсониевском проспекте, 30, литера Б. Само предприятие с 1918 года известно как машиностроительный завод «Русский дизель».
Сейчас оба объекта находятся в частной собственности. Зимой многие петербуржцы обращали внимание на демонтажные работы на территории исторического комплекса.
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Речь об Экспериментальном цехе на Большом Сампсониевском проспекте, 30, литера А, и Чугунолитейном цехе на Большом Сампсониевском проспекте, 30, литера Б. Само предприятие с 1918 года известно как машиностроительный завод «Русский дизель».
Сейчас оба объекта находятся в частной собственности. Зимой многие петербуржцы обращали внимание на демонтажные работы на территории исторического комплекса.
«Первоочередные противоаварийные работах проводили на территории Чугунолитейного цеха. Согласно разработанным документам и выводам специалистов, предполагались демонтаж аварийных конструкций объекта, установка дополнительных удерживающих конструкций, консервация и усиление сохраняемых элементов», – пояснили в КГИОП.В 2023 году комитет выдал задание на разработку проектной документации для ремонта и реставрации, а также приспособление Чугунолитейного цеха под современное использование.
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Лора Луганская