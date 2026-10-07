Жителей Кузбасса предупредили об опасности встреч с медведями

07 октября 2026, 13:07

Администрация Новокузнецка рассказала, как защитить дома и участки от медведей

Фото: istockphoto / Warren A Metcalf

Из-за участившихся выходов медведей к населённым пунктам жителей Кузбасса просят соблюдать меры безопасности. Особое внимание рекомендуют уделить защите садовых участков, домов, пасек и мест хранения продуктов.