Жителей Кузбасса предупредили об опасности встреч с медведями
Из-за участившихся выходов медведей к населённым пунктам жителей Кузбасса просят соблюдать меры безопасности. Особое внимание рекомендуют уделить защите садовых участков, домов, пасек и мест хранения продуктов.
Как сообщает VSE42.RU со ссылкой на администрацию Новокузнецка, в регионе сейчас лучше отказаться от походов в лес за грибами и ягодами. Если поездка всё же необходима, рекомендуется отправляться группой минимум из трёх человек, а на садовые участки приезжать засветло.
На территориях частного сектора и СНТ нельзя оставлять еду и мусор. Отходы следует своевременно вывозить, а пищевые остатки по возможности увозить в город или сжигать. Готовить на открытом воздухе также не советуют: запах пищи может привлечь медведя. На городских кладбищах жителей просят не оставлять продукты и не выбрасывать мусор в неположенных местах.
Садоводам рекомендуют убрать урожай с участков. Оставшиеся на деревьях плоды и ягоды на кустах могут привлечь зверей.
Владельцам пасек советуют установить ограждение или электропастух и ежедневно проверять их состояние. Выпас коров, овец и коз необходимо контролировать, а кошек, собак и птицу на ночь держать в закрытых помещениях. Корм для животных нельзя оставлять на улице.
Жителям домов рядом с лесом рекомендуют на ночь закрывать окна и двери и по возможности не выходить на улицу до рассвета. «Закрывайте дом на ночь», — отметили в администрации Новокузнецка.
При встрече с медведем главное — не паниковать. Нельзя бежать или поворачиваться к животному спиной. Нужно медленно увеличивать расстояние. Отпугнуть зверя можно шумовыми петардами или громкими металлическими звуками. О встрече с медведем следует сразу сообщить по номеру 112.
По этому же номеру в администрации просят сообщать о диких животных, оказавшихся вне привычной среды обитания, а также о несанкционированных свалках.
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