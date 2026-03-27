«В стиле рококо»: Стилист рассказала, какие платья будут в тренде на выпускной в 2026 году
Стилист Болохнова: Для выпускниц сейчас актуальны платья в стиле рококо
В текущем году на выпускной стоит выбирать платья длиной до колена или чуть ниже и с пышной юбкой. Об этом рассказала персональный стилист и фэшн-эксперт Эмма Болохнова.
Она уточнила, что самыми актуальными на выпускной в 2026 году станут платья в стиле рококо: объемные юбки, корсетные формы. Кроме того, можно выбрать облегающий верх, но пышную юбку. Или же объемные рукава-фонарики, которые являются трендом сезона, добавив более демократичную, сдержанную юбку.
«Если хочется сделать образ более мягким, то подойдут оттенки лавандового, пудрово-розового и небесно-голубого. Если хочется яркости, то стоит рассмотреть варианты бордового, изумрудного и синего цветов», — уточнила Болохнова в разговоре с Москвой 24.
Эксперт призвала быть осторожнее с длиной платья, поскольку образ для выпускного не должен быть вульгарным. В моде сейчас миди — до колена или чуть ниже. Макси же является вечной классикой.
Болохнова назвала и главные тренды в макияже и прическе. Так, в этом году модным станет отсутствие излишней старательности. Локоны должны быть более вытянутыми и не слишком объемными. Она порекомендовала сделать прическу более сдержанной, если платье очень нарядное.
«В моде пучки самых разных видов, и они не обязательно должны выглядеть идеально собранными — присутствует легкая небрежность, натуральность. Макияж тоже попадает в эту категорию. Стрелки могут быть слегка размытыми, цвет помады не обязан совпадать с оттенком контура», — уточнила стилист.
Фэшн-эксперт также посоветовала заранее выбрать стилистов по волосам и макияжу и записаться, чтобы потом не искать оставшихся свободных мастеров.