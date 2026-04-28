Косметолог рассказал, как привести кожу в порядок после зимы
Весной необходимо сменить уходовые средства и составить грамотную стратегию восстановления кожи после зимы. Об этом заявил пластический хирург и врач-косметолог Ринат Ситанович.
По словам эксперта, именно с наступлением тепла лицо «говорит правду» об образе жизни, питании, уровне стресса и качестве ухода. После зимы кожа часто становится обезвоженной, чувствительной и теряет тонус.
«Весной кожа становится более чувствительной к ультрафиолету, поэтому агрессивные пилинги я не рекомендую — они могут спровоцировать пигментацию и ухудшить качество кожи», — отметил Ситанович в разговоре с argumenti.ru.
Он посоветовал в весенний период использовать мягкие поверхностные пилинги для деликатного обновления кожи. Кроме того, можно сделать биоревитализацию и мезотерапию, чтобы глубоко увлажнить кожу, а также ботулинотерапию для контроля мимики.
В качестве домашнего ухода Ситанович порекомендовал использовать очищающие средства без агрессивных компонентов, сыворотку с антиоксидантами, крем для восстановления кожного барьера и SPF-защиту. Тем не менее эксперт подчеркнул, что даже самый качественный домашний уход не способен полностью заменить процедуры у специалистов.