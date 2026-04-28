Косметолог рассказал, как привести кожу в порядок после зимы

28 апреля 2026, 12:27

Косметолог Ситанович: После зимы кожа нуждается в качественном увлажнении

Весной необходимо сменить уходовые средства и составить грамотную стратегию восстановления кожи после зимы. Об этом заявил пластический хирург и врач-косметолог Ринат Ситанович.





По словам эксперта, именно с наступлением тепла лицо «говорит правду» об образе жизни, питании, уровне стресса и качестве ухода. После зимы кожа часто становится обезвоженной, чувствительной и теряет тонус.





«Весной кожа становится более чувствительной к ультрафиолету, поэтому агрессивные пилинги я не рекомендую — они могут спровоцировать пигментацию и ухудшить качество кожи», — отметил Ситанович в разговоре с argumenti.ru.