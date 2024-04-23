Эксперты назвали главные страхи россиян

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По итогам первого квартала 2024 стало известно, что россияне больше всего атак вражеских БПЛА, аварий на коммуникационных линиях и угрозы терактов. Об этом свидетельствуют данные из опубликованного доклада в рамках «Национального индекса тревожностей», сообщает «Коммерсантъ».
На тревожность, которая связана с засильем мигрантов и возможным возвращением смертной казни, также повлиял теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Самым неожиданным среди россиян стал страх нашествия крыс, мышей и бобров.
Другие источники тревоги включают в себя новые виды телефонного мошенничества, напряженность в отношениях РФ и НАТО, а также волнение из-за возможных попыток сорвать президентские выборы и всплеск заболеваемости различными инфекциями.
Стоит отметить, что ситуация с разливом рек и массовым подтоплением городов и сёл на Урале в рейтинг КРОС не попала.
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Самым неожиданным среди россиян стал страх нашествия крыс, мышей и бобров.
Другие источники тревоги включают в себя новые виды телефонного мошенничества, напряженность в отношениях РФ и НАТО, а также волнение из-за возможных попыток сорвать президентские выборы и всплеск заболеваемости различными инфекциями.
Стоит отметить, что ситуация с разливом рек и массовым подтоплением городов и сёл на Урале в рейтинг КРОС не попала.
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Алина Юрчак