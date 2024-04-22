Врач рассказал, как обезопасить себя во время магнитных бурь

Фото: iStock/murat4art
Подверженным магнитным бурям людям нужно соблюдать ряд правил, пишут «Известия».
Об этом изданию рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
По его словам, магнитные бури влияют на людей с нарушениями работы иммунитета, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями нервной и психической систем.
Метеочувствительным людям лучше держать под рукой успокоительные средства типа пустырника, антигипертензивные препараты, поскольку возможны скачки давления. Важно часто проветривать помещение, рассказал врач.
Кроме этого, не стоит суетиться. Лучше побыть дома, полежать с книгой, попить травяной чай. Также нельзя напрягать ноги — колени, стопы и суставы.
Читайте также:
Врач раскрыла неожиданное влияние фастфуда на память
Врач раскрыла, как часто можно есть вредную еду
Врач Тимощенко заявила об опасности онемения рук и ног после сна
По его словам, магнитные бури влияют на людей с нарушениями работы иммунитета, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями нервной и психической систем.
Метеочувствительным людям лучше держать под рукой успокоительные средства типа пустырника, антигипертензивные препараты, поскольку возможны скачки давления. Важно часто проветривать помещение, рассказал врач.
Кроме этого, не стоит суетиться. Лучше побыть дома, полежать с книгой, попить травяной чай. Также нельзя напрягать ноги — колени, стопы и суставы.
Читайте также:
Врач раскрыла неожиданное влияние фастфуда на память
Врач раскрыла, как часто можно есть вредную еду
Врач Тимощенко заявила об опасности онемения рук и ног после сна
Алёна Самарева