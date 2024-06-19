Эксперты назвали причины снижения качества готовой еды с доставкой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Владелец сервиса доставки быстрой еды «Мегасет74» Евгений Кондаков объяснил ухудшение качества доставляемой еды повышенным спросом на услуги, а также колоссальными расходами на сырье и персонал, которые несут предприниматели, сообщает RB.RU.
По словам Кондакова, многие предприниматели закупают дешевую продукцию, чтобы не уйти в убыток. Еще одной проблемой он называет уход многих доставщиков со своих рабочих мест в связи с внешнеполитическими событиями, в результате чего у оставшихся повысилась заработная плата.
В свою очередь сооснователь сервиса доставки еды Chibbis.ru прокомментировал проблемы на примере недавно произошедшего скандала вокруг компании «Кухня на районе», чьей готовой едой отравилось более 120 человек. Он заявил, что бизнес никогда не застрахован от человеческого фактора.
Основными способами устранения данной проблемы предприниматели назвали соблюдение санитарных норм, введение жесткого тотального контроля и проведение массового аудита всех крупных компаний, осуществляющих приготовление и доставку готовой еды.
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В свою очередь сооснователь сервиса доставки еды Chibbis.ru прокомментировал проблемы на примере недавно произошедшего скандала вокруг компании «Кухня на районе», чьей готовой едой отравилось более 120 человек. Он заявил, что бизнес никогда не застрахован от человеческого фактора.
«С точки зрения миллиона доставленных заказов данная трагедия — редкая статистическая погрешность, но важно помнить, что это не цифры на графиках, а жизнь и здоровье отдельных живых людей. Каждый из нас не застрахован от подобного отравления. Но и бизнес не застрахован от человеческого фактора, как бы хорошо не были настроены рабочие процессы внутри», — считает Спиро.
Основными способами устранения данной проблемы предприниматели назвали соблюдение санитарных норм, введение жесткого тотального контроля и проведение массового аудита всех крупных компаний, осуществляющих приготовление и доставку готовой еды.
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Олег Дикий