В Мособлпожспасе категорически запретили выходить на первый лёд

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Выход на первый лёд в Московской области категорически запрещён. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Не успела зима вступить в свои права, только начала покрывать льдом пруды и озера, любители острых ощущений уже проверяют на прочность ледяную поверхность. Не торопитесь, вся зима ещё впереди! Первые морозы только начали сковывать водоёмы. О крепости льда говорить очень рано», – отметили в пресс-службе.Как напомнили спасатели, безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 см. Он образуется при стабильных минусовых значениях, если морозы держатся не менее недели.
Пока же ледяная кромка, покрывшая некоторые водоёмы, слишком тонкая и не выдержит даже малейшей нагрузки. В ведомстве призвали жителей и гостей Подмосковья беречь себя и не рисковать жизнью.
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Лора Луганская